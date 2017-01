ESCLUSIVA TMW - Ds Las Palmas: "Jesé ci vuole, ma sogno quasi impossibile"

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Sono giorni di riflessione per Jesé Rodriguez, sospeso tra il ritorno a casa e la Serie A. L'attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain tornerebbe volentieri nella Liga, per di più nella squadra della sua città Natale (Las Palmas de Gran Canaria), ma allo stesso tempo una nuova esperienza alla Roma potrebbe permettergli di rilanciarsi nel calcio ad alti livelli. Per saperne di più, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il direttore sportivo del Las Palmas Toni Cruz.

Direttore, togliamoci subito ogni dubbio: Jesé è un obiettivo del Las Palmas?

"Chiaramente stiamo parlando di un grande calciatore. Siamo consapevoli della sua voglia di tornare dove è nato e giocare nel Las Palmas, ma il suo cartellino appartiene al PSG e non decidiamo quindi noi".

Operazione possibile secondo lei?

"Un'operazione del genere, anche solo a livello di ingaggio, ha in questo momento costi insostenibili per il Las Palmas. La situazione potrebbe cambiare solamente se Jesé e il PSG decidessero di venirci incontro con una soluzione economica che accontenti tutti".

C'è da battere però la concorrenza della Roma.

"Su questo non posso dire niente, ma se venisse al Las Palmas noi saremmo sicuramente felicissimi".