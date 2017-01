ESCLUSIVA TMW - Ds Udinese: "Sondaggio Lorient per Heurtaux. Via Lodi e Kone"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb è intervenuto il direttore sportivo dell'Udinese, Nereo Bonato, per un punto sulle trattative in uscita del club friulano.

Iniziamo con Heurtaux. Il difensore è vicino al Lorient?

"Vicino non direi. C'è sicuramente un interesse da parte del club francese, ma siamo in una fase iniziale, diciamo esplorativa. Piace anche ad altri, insieme al suo entourage stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per entrambe le parti".

Heurtaux in uscita, Penaranda e Armero sono già partiti. Avete in programma altre cessioni?

"L'idea è quella di sfoltire ancora la rosa. Penso ad esempio a Kone e Lodi, stiamo parlando con loro perché vorrebbero trovare più spazio e cercheremo di accontentarli".

E in entrata, avete qualche priorità?

"Per il momento no. A giugno abbiamo costruito un gruppo nuovo che ancora oggi merita fiducia. Per questo cercheremo di mantenere la rosa, oltre alle cessioni di cui prima, senza particolari innesti".