ESCLUSIVA TMW - E. Oddi: "Roma sottotono, doveva sfruttare di più le fasce"

Roma sottotono e che esce con le ossa rotte dalla sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Emidio Oddi, a lungo difensore giallorosso, appare abbastanza deluso dalla prestazione della squadra di Spalletti, sconfitta due a zero: "La Roma - dice a Tuttomercatoweb.com - ha giocato al di sotto delle sue possibilità ma la Lazio non ha sbagliato nulla dal punto di vista tattico, si vede che aveva studiato bene la gara. Si sono chiusi dietro e sono ripartiti in contropiede. In generale, la Roma aveva un passo inferiore alla Lazio, Dzeko si è visto poco e l'impressione è che se si fosse giocato due ore la Roma non avrebbe mai segnato. Troppe palle in mezzo senza senso".

Si poteva provare a fare qualcosa di diverso magari nel secondo tempo?

"La Roma probabilmente non si aspettava questa Lazio. La gabbia dei biancocelesti su Nainggolan ha funzionato, Dzeko è stato chiuso e la squadra non è riuscita a rimettere a posto il match. Forse la Roma doveva sfruttare di più le fasce e invece ha continuato a giocare come sempre".

A questo punto quali percentuali di approdo alla finale si sente di dare alla Roma?

"Speravo in un gol visto che poi i giallorossi giocheranno in casa. Stando così le cose credo che alla Roma vada attribuito un 40%".