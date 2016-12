ESCLUSIVA TMW - Empoli, addio a Gilardino. Ci sono tre di A

Fonte: di Raffaella Bon

© foto di Federico De Luca

Novità sul futuro di Alberto Gilardino, raccolte da Tuttomercatoweb.com. La punta è pronta a salutare l'Empoli, ipotesi già confermata anche dalla dirigenza nella giornata di oggi. Ci pensa il Pescara, in cerca di una punta d'esperienza per il mercato di gennaio. Poi il Bologna, che può far partire Sergio Floccari, e anche il Genoa se non dovesse esser chiuso il colpo Mauricio Pinilla.