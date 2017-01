ESCLUSIVA TMW - Empoli, ag. Maccarone: "Ieri ha vinto lui, salvezza ipotecata"

E' sempre il solito "Big Mac". Dopo la vittoria nello scontro salvezza col Palermo, Empoli stamani può svegliarsi un po' più tranquilla. Match-winner indiscusso Massimo Maccarone, capace di conquistare e trasformare un calcio di rigore decisivo due minuti dopo il suo ingresso in campo. Proprio per commentare l'ennesima impresa del numero sette azzurro, classe 1979, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo agente Paolo Fabbri.

Fabbri, Maccarone ancora una volta decisivo in una gara fondamentale.

"Sono davvero felice. La partita di ieri l'ha vinta proprio Massimo. E' entrato in campo con la giusta voglia ed è stato subito determinante, regalando all'Empoli tre punti preziosissimi".

Empoli con un piede e mezzo in A anche per la prossima stagione?

"La vittoria col Palermo non può essere una garanzia e neanche una certezza, ma è sicuramente un'ipoteca abbastanza seria sulla salvezza".

E se alla fine salvezza dovesse essere, per Maccarone si potrebbe parlare di ennesima impresa in maglia azzurra.

"Ormai Maccarone fa parte della storia dell'Empoli. Su questo non ci sono dubbi, negli ultimi anni nessuno ha fatto meglio di lui con questa maglia".