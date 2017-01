ESCLUSIVA TMW - Empoli, Corsi: "Thiam ok. Grassi? Vedremo nei prossimi giorni"

© foto di Federico De Luca

La vittoria contro il Palermo ha permesso all'Empoli di portarsi a +7 rispetto alla zona retrocessione e dunque di iniziare l'anno nel migliore dei modi. Per parlare di questo successo ma anche del mercato, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva il presidente dei toscani Fabrizio Corsi: "Questa vittoria è stata molto importante perché ci dà la consapevolezza che tramite il lavoro e l'impegno possiamo raggiungere qualsiasi traguardo. Se saranno punti che valgono doppio lo sapremo solo al termine della stagione. Al momento stiamo patendo i campi più pesanti perché siamo una squadra giovane e leggera, ma come tutti possono vedere, teniamo botta in attesa di arrivare alla primavera quando speriamo di raccogliere ancora qualche punto in più".

Gilardino non è più un giocatore dell'Empoli, è stata una delusione?

"Alberto è un professionista esemplare e una splendida persona. Forse non ha trovato le condizioni tecnico-tattiche per esprimersi al meglio. Non so dove andrà ora ma sono sicuro che potrà mettere a segno ancora tanti bei gol. Purtroppo il suo inserimento in un ambiente calcistico come quello di Empoli non è stato semplice anche perché la filosofia è diversa rispetto alle squadre in cui ha giocato prima. Non è stato un acquisto in linea con la nostra consuetudine".

Adesso prenderete qualcuno al suo posto?

"Abbiamo preso un ragazzo da Empoli come Thiam. E' giovane, ha fatto bene all'estero e in Italia. Rispetto a quella estiva con Gilardino, questa è un'operazione più da Empoli. Speriamo che ci possa dare una mano fin da subito".

Grassi è un obiettivo dichiarato dell'Empoli, a che punto siamo?

"Vediamo se ci saranno le condizioni per prenderlo. Ci piace e pensiamo che sia adatto a noi, ma dobbiamo verificare la fattibilità dell'affare. Nei prossimi giorni torneremo a parlarne, consapevoli che nel caso in cui non dovesse arrivare, i nostri giocatori saranno comunque in grado di svolgere i compiti richiesti dal nostro allenatore".