ESCLUSIVA TMW - Empoli, Donnarumma per l'attacco. E Grassi si può fare

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'Empoli, con l'addio prossimo di Alberto Gilardino, cerca un attaccante per gennaio. Il mirino, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, è su Alfredo Donnarumma. La punta della Salernitana ha tanti estimatori anche in B, tra Bari e Spezia, ma gli azzurri vorrebbero ingolosirlo con una proposta dalla A. Non solo: gli azzurri a centrocampo dovrebbero accogliere anche Alberto Grassi dal Napoli. L'Atalanta lo libererà nonostante l'addio di Roberto Gagliardini, con Oscar Hiljemark del Palermo primo obiettivo per la mediana di Gian Piero Gasperini.