ESCLUSIVA TMW - Empoli, due colpi dopo l'addio di Saponara: Quaison-El Kaddouri

Fonte: Milano - Dall'inviato Marco Conterio

Dopo l'uscita di Riccardo Saponara, ormai a un passo dalla Fiorentina, l'Empoli si muove in entrata ed è vicino a piazzare due colpi.

Secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb, il club toscano aspetta Robin Kwamina Quaison e Omar El Kaddouri, quest'ultimo in uscita dal Napoli. Per quanto riguarda il centrocampista del Palermo, l'intesa con la Juventus per la prossima stagione è vicina, mentre in Toscana arriverebbe in prestito fino al termine del campionato.

L'intenzione della dirigenza azzurra, quindi, non è quella di concludere per un solo giocatore, ma di mettere a disposizione del tecnico Giovanni Martusciello ben due soluzioni per il proprio reparto offensivo.