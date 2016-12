ESCLUSIVA TMW - Empoli e Crotone su Garritano del Cesena

© foto di Federico Gaetano

Gli occhi della serie A su Luca Garritano. Protagonista dell'Under 21 di Di Biagio, la convocazione di Ventura in Nazionale e tre gol consecutivi con la maglia del Cesena. Un momento d'oro per l'attaccante calabrese. E al gioiello di casa Cesena pensa l’Empoli, un'idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Garritano è anche un'idea del Crotone, a caccia di rinforzi per cercare di mantenere la categoria. La serie A chiama Garritano, ora la palla passa al Cesena, che dovrà decidere se privarsi di uno dei suoi elementi di punta in un momento così importante per la salvezza. Empoli e Crotone in pressing, Luca Garritano nel mirino...