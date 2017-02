ESCLUSIVA TMW - Empoli, rinnovi automatici per tre senatori del club

© foto di Federico De Luca

Sono tre i contratti in scadenza in casa Empoli. Daniele Croce, Massimo Maccarone e Marco Zambelli. Tutti e tre vedranno i rispettivi accordi con il club di Corsi scadere il prossimo fine-giugno ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, non ci sarebbero 'casi'. "E' cinque anni che sono qui ed è cinque anni che sono in scadenza. Non mi pongo il problema perché la soluzione si è sempre trovata in una chiacchierata di cinque minuti", ha detto un mese fa Croce sulle frequenze di TMW Radio e questa è anche la linea della società. "Finché avranno voglia di giocare all'Empoli, il rinnovo non sarà mai un problema", fa capire sulle nostre colonne il dg Marcello Carli.