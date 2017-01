ESCLUSIVA TMW - Enrico Chiesa applaude il figlio: "Emozione indescrivibile"

© foto di Federico De Luca

Prima gioia in Serie A per Federico Chiesa. Il giovane prodotto del vivaio della Fiorentina ha infatti segnato il suo primo gol tra i professionisti nella gara di stasera contro il Chievo Verona. Per raccontare le emozioni a caldo del talento viola, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva suo padre Enrico: "Siamo felicissimi di questo gol. Abbiamo guardato la partita in famiglia ed è stata una gioia indescrivibile vedere Fede segnare in maglia viola".

Ha già parlato con lui dopo la partita?

"Sì, l'ho sentito ed era emozionatissimo. E' stato davvero un momento memorabile per tutti noi".

Un augurio per il futuro?

"Speriamo naturalmente che il gol segnato contro il Chievo sia solo il primo di una lunga serie".