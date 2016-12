ESCLUSIVA TMW - Eranio: "Juric, ottimo lavoro. Pavoletti è un big, ma bravo il club"

La prima parte di stagione del Genoa può essere sicuramente considerata positiva, con il lavoro di Juric che è stato apprezzato da dirigenza, tifosi e addetti ai lavori, nonostante qualche partita storta e forse un po' sfortunata.

Come sarà il 2017 del Grifone? Parola a un grande ex come Stefano Eranio, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb analizza, tra campo e mercato, le prospettive della squadra rossoblu.

Come giudica il lavoro di Juric finora?

"Dopo l'addio di Gasperini, era inevitabile andare su di lui. Hanno lavorato insieme, l'allievo ha imparato tantissimo dal maestro. Quindi era prevedibile pensare a un Genoa di livello anche in questa stagione. È stata brava la società a fare questa scelta, Ivan sta facendo molto bene".

C'è invece un singolo che l'ha delusa?

"È difficile trovare un giocatore che abbia deluso. Forse Edenilson, perché nella passata stagione aveva fatto benissimo. Quest'anno è un po' calato e non sta giocando sempre e comunque. Direi lui, ma non voglio parlare di bocciatura. Sarebbe ingeneroso".

Quanto perderà la squadra con la partenza, direzione Napoli, di Pavoletti?

"Un giocatore fondamentale, senza dubbio. Le sue caratteristiche permettevano a Juric di giocare in modi diversi. Per fortuna abbiamo scoperto Simeone, sa giocare a calcio ed è una punta completa. Comunque il club, anche in questo caso, si è comportato bene: con la partenza di Pavoletti la plusvalenza sarà significativa".

Chi, invece, sorpresa non lo è più ormai da tempo è Laxalt.

"Verissimo. Si è inserito in una squadra forte e molto organizzata, e senza qualità rischi di perderti. Lui ha dimostrato le proprie grandi doti, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Con Gasperini ha fatto benissimo, con Juric si sta confermando. Ormai è una certezza".

Che 2017 sarà quello del Genoa?

"Può diventare una delle sorprese del campionato. La squadra ha qualità ed è organizzata, purtroppo ci sono state partite storte che hanno impedito di avere qualche punto più in classifica, ma sono convinto che il Genoa avrà un ruolo importante nella seconda parte di campionato".