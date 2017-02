ESCLUSIVA TMW - Eranio: "Mancini-Milan? Fiducia e portafogli a Montella"

Dal caso Bacca a gli spifferi su Montella. Dopo un inizio di stagione da sogno, il Milan non vive uno dei momenti più semplici e Tuttomercatoweb.com ne parla con il grande ex rossonero, Stefano Eranio. "E' un momento di tensioni, non vengono i risultati. Bacca vorrebbe far di più, non ci riesce e si può capire il nervosismo. Però...".

Però rischia di rompere degli equilibri.

"Esatto. E' anche vero che quando si parla di squadra è fastidioso vedere chi platealmente non esce volentieri. Serve rispetto per gli altri, c'è anche chi non gioca e non entra, bisogna pensare anche a loro, a chi 'sta peggio', ma è la fotografia del momento. Carlos sente la pressione e non riesce ad aiutare la squadra e ora deve ritrovare il gol. Per uno come lui è l'unica medicina".

C'è, intanto, chi critica Montella, tanto da leggere rumors su un'ipotesi Mancini.

"Nel calcio ne ho viste talmente tante che tutto può succedere, non c'è da sorprendersi. Tutto cambia, prendete la proprietà: anni fa sarebbe stato impensabile vedere i cinesi alla guida del club e magari, anche con le migliori intenzioni del mondo, magari non capiscono che una società come il Milan abbia bisogno anche di chi sente dentro il valore del club e della maglia rossonera".

E dell'idea Mancini, lei, che pensa?

"Può essere magari, per la proprietà cinese che verrà, l'uomo con il carisma giusto per il progetto. Io sono amico di Roberto, ma mi sento di dire una cosa su Montella: Vincenzo è un ottimo allenatore, gli deve esser data la chance anche di poter fare il suo mercato. Se chiedi dei risultati, devi anche renderlo partecipe della costruzione della squadra. Ora pretendere di più di quel che sta facendo mi sembra difficile".

Poi la scelta Mancini non sarebbe facile da digerire per i tifosi rossoneri, no?

"Visto il trascorso interista, dico che sarebbe meglio nel caso vedere un tecnico più filo milanista o più 'neutro' per non creare anche iniziali squilibri. Ripeto: io sono amico di Roberto, niente contro di lui, anzi, ma dico che Montella potrebbe fare anche meglio di così ma con un portafogli diverso".

Lei invece?

"Io ho la mia academy a Milano di perfezionamento tecnico. Alleno ragazzi che vogliono imparare a giocare a calcio, per adesso sono staccato".