ESCLUSIVA TMW - Fauro: "Dybala? Trattai col Napoli. Ora scommetto su Pavon"

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Fauro ne è convinto: Cristian Pavón è pronto per la Serie A. Ventuno anni, il crack del Boca Juniors in questa Primera Division si sta definitivamente consacrando prima di spiccare il volo verso il vecchio Continente. E' un giocatore con molta fisicità, molto rapido - ha detto l'agente che condivide la procura con Fernando Hidalgo -. Credo sia pronto per una Liga come quella italiana. E' un crack e può diventare determinante anche in Italia. Sono in contatto già con diversi club italiani".

E lei di talenti se ne intende, visto che per primo intravide le qualità di Dybala.

"Si, mi bastarono due partite in prima squadra. E' un calciatore che conosco molto bene. Può diventare il nuovo Messi, sicuramente già oggi può giocarci insieme. Ha una intelligenza calcistica fuori dal comune".

Qualche aneddoto sulla Joya?

"Dopo una manciata di partite cominciai a trattarlo col Napoli. Ci furono diversi contatti, erano molto interessati, ma c'erano tanti impresari che ruotavano attorno al giocatore e il Palermo con Cattani si mosse con più decisione. Il resto è storia nota".

Che consiglio si sente di dargli? C'è il Real Madrid sulle sue tracce.

"Anche il Barcellona, in verità. Deciderà lui: un calciatore come Dybala può giocare ovunque".

Passiamo a Pastore, altro calciatore che conosce bene.

"Si, dai tempi dell'Huracán. Fu bravo Sabatini e venire in Argentina è a portarlo in Italia nel 2009. E' un calciatore molto importante".

Crede possa tornare in Serie A?

"Direi di si, ma sulla questione è più informato Marcelo Simonian (il suo procuratore, ndr)".

Chiusura su Pavon, suo assistito che in Italia tratta con l'ausilio di Antonio Gialloreto.

"E' un calciatore dal futuro assicurato. Può essere una occasione importante per i club di Serie A".