ESCLUSIVA TMW - Ferri: "Palermo, contro l'Atalanta l'ultima spiaggia per la salvezza"

© foto di Federico De Luca

Tra due giorni il Palermo conoscerà il proprio futuro immediato, perché secondo Michele Ferri, la sfida contro l'Atalanta è davvero l'ultima chiamata per la salvezza. Il doppio ex della gara, parla così a TuttoMercatoWeb.com: "Si tratta di una partita da ultima spiaggia per il Palermo, l'Atalanta gioca con una serenità che il Palermo non ha, giocheranno spensierati anche perché l'Europa è un obiettivo sicuramente possibile ma non certo obbligatorio per loro. Sarà naturalmente sempre il campo a decidere, ma la flessione che tutti si aspettavano non è arrivata e se la giocheranno fino alla fine".

Quali le cause della crisi del Palermo a suo parere?

"Difficile da dire, gli scossoni all'interno di uno spogliatoio non fanno bene ma la vera ragione da fuori non è facile trovarla. I tanti cambi in rosa non aiutano, non si riesce mai a formare una ossatura solida".

Conosce bene Diego Lopez avendoci giocato a Cagliari, pensa sia l'uomo giusto per l'impresa?

"Era il mio capitano, lo conosco benissimo. Sono contento che gli sia capitata questa possibilità: ha carisma ed equilibrio, ha messo subito in campo una squadra attenta in fase difensiva, aver vinto col Crotone ha dato una bella iniezione di fiducia per questa partita decisiva".