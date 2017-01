ESCLUSIVA TMW - Fiorentina-Benfica-Tianjin, il triangolo per Seferovic

© foto di Federico De Luca

Strano triangolo per il futuro di Haris Seferovic, obiettivo della Fiorentina per l'eventuale sostituzione di Kalinic, che va sempre più la Cina. Corvino aveva pensato ad un giocatore che conosce bene per l'attacco di Sousa, ma il Benfica si era mosso già da diverse settimane per ottenerlo gratis a giugno, quando scadrà il suo legame con l'Eintracht Francoforte, favorito dagli ottimi rapporti con il suo entourage. E qui entra in gioco (nuovamente) il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro: vicinissimo all'accordo con Raul Jiménez solo pochi giorni fa, il club cinese ha infine rinunciato al giocatore, mettendo a soqquadro i programmi del Benfica, che proprio dalla sua uscita contava di reperire i fondi per anticipare l'arrivo di Seferovic a gennaio.