ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Castrovilli piace in B. Deciderà il nuovo tecnico

© foto di Federico De Luca

Gaetano Castrovilli, trequartista classe '97 arrivato a gennaio alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto dal Bari, sta disputando con la Primavera viola un'ottima stagione. Gli addetti ai lavori sono concordi nel sostenere che i colpi non gli manchino. Giocatore di talento, regala qualità alla manovra e può risolvere le gare anche col tiro da fuori, come ha già dimostrato. La Fiorentina molto probabilmente lo aggregherà al ritiro estivo della prima squadra e sarà il periodo in cui il nuovo allenatore lo valuterà e stabilirà se tenerlo in rosa. Altrimenti potrebbe essere 'parcheggiato' in B, considerato che già adesso sono numerosi gli attestati di stima. Dall'Entella alla Pro Vercelli fino al Perugia.