ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, contatto a Milano con Jovetic. Siviglia davanti

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritorno di fiamma della Fiorentina per Stevan Jovetic. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb in mattinata il montenegrino e il suo entourage erano in un noto hotel milanese e hanno avuto contatto con i viola che provano a rientrare in gioco nell'operazione anche se il Siviglia resta davanti.