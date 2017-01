ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, il nome nuovo è il talento Knezevic della Dinamo

© foto di Giacomo Morini

Novità sul mercato della Fiorentina che sta per chiudere per l'arrivo di Marco Sportiello dall'Atalanta. Il club viola lavora anche per rinforzare altri reparti, stante sempre l'incognita sul futuro della punta Nikola Kalinic. La dirigenza sta seguendo, come raccolto in anteprima da Tuttomercatoweb.com, uno dei migliori talenti croati come Bojan Knezevic. Vent'anni che compirà a giorni, gioca nella Dinamo Zagabria ed è considerato in patria uno dei migliori talenti della nazione. Prenderlo adesso non è facile ma Corvino-Freitas, uomini mercato della Fiorentina, ci proveranno o quanto meno cercheranno di bloccarlo in vista dell'estate.