ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Kalinic-Tianjin Quanjian ai dettagli: le ultime

Nikola Kalinic e il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, trattativa ai dettagli. L'attaccante della Fiorentina ha scelto di trasferirsi in Cina, c'è la sua piena volontà forte anche di un'offerta di circa 10 milioni all'anno per quattro stagioni. Trattativa ai dettagli sì, ma dettagli fondamentali per la chiusura dell'operazione. Si lavora e la base è di 38 milioni di euro più bonus a fronte di una clausola da 45. La sensazone è che alla fine si farà. Giovedì arriverà l'agente di Kalinic in Italia, con lui si parlerà anche di Seferovic e del suo ritorno alla Fiorentina dall'Eintracht Francoforte. Venerdì, se ci saranno le condizioni, il giorno giusto per definire tutto. Lavori in corso. E Kalinic vede la Cina...