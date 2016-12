ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Laxalt difficile a gennaio. Il Genoa non vende

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina è da tempo sulle tracce di Diego Laxalt, esterno tuttofare del Genoa che piace e non poco a Paulo Sousa. In estate i viola ci avevano provato, senza fortuna e ora potrebbero tornare sull'uruguayano già quest'inverno. Secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb, però, difficilmente Corvino riuscirà a convincere il Genoa. Il club di Preziosi ha già venduto Pavoletti e proprio la cessione dell'attaccante ha di fatto chiuso il mercato in uscita. Questo, almeno, il pensiero del club ligure che vorrebbe rimandare le altre cessioni in estate.