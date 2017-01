ESCLUSIVA TMW - Fiorentina-Seferovic verso il sì fino a giugno

Haris Seferovic si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Benfica avrebbe già chiuso per l'arrivo a parametro zero dell'attaccante in scadenza con l'Eintracht Francoforte, ma nel suo futuro immediato ci sarà una nuova (breve) parentesi in maglia viola. Attraverso l'intermediazione di Fali Ramadani, i gigliati avrebbero infatti trovato l'intesa per prenderlo in prestito fino a giugno, operazione che sarà definita non appena Kalinic sarà ceduto al Tianjin.