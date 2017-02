ESCLUSIVA TMW - Fiori su Donnarumma: "Delittuoso pensare di criticarlo"

© foto di Federico De Luca

Dopo la partita persa dal Milan contro l'Udinese sono arrivate le prime critiche a Gigio Donnarumma per i due gol incassati. Valerio Fiori ex estremo difensore del Milan ed ex preparatore dei portieri rossoneri esprime il suo punto di vista sulla questione. Ed è molto netto: "Come si fa a criticare Donnarumma? E' un delitto metterlo in discussione - dice a Tuttomercatoweb.com - è uno dei migliori talenti italiani in assoluto e se gli creiamo dubbi o difficoltà stiamo sbagliando tutto. Finora ha saputo gestire situazioni complicate anche per un veterano. E poi se si parla degli errori di Udine dico che i veri sbagli sono altri. Ripeto, è delittuoso pensare di criticarlo. Va sostenuto e salvaguardato".

Un aiuto potrà trovarlo anche da Storari, molto esperto...

"Marco è un mio grande amico, è stato mio compagno di squadra e l'ho anche allenato. E' un ragazzo intelligente che certamente saprà dargli consigli preziosi"

Che sensazioni ha sul futuro contrattuale di Donnarumma?

"E' chiaro che adesso sono tutti pronti a portarlo via. Dal suo procuratore Raiola ci si può aspettare di tutto. In effetti dipenderà molto dalle ambizioni della nuova proprietà".

Altre considerazioni sui portieri. Da ex laziale che pensa di Marchetti?

"Lo ritengo un ottimo portiere che ha saputo superare anche qualche difficoltà che aveva avuto ad inizio anno. Ha esperienza per gestire anche queste situazioni che possono capitare"

Da ex viola due parole su Sportiello...

"Ha ottime qualità. Voglio comunque aggiungere che per giudicare un portiere bisogna capire che si tratta di un ruolo delicato e i primi a saperlo devono essere gli addetti ai lavori. Sportiello ha 24 anni e il mio giudizio è molto positivo. Se è più forte di Tatarusanu? Il rumeno non mi ha mai convinto fino in fondo. Potrebbe e dovrebbe fare di più. Dovessi fare una scelta la mia preferenza andrebbe a Sportiello".