ESCLUSIVA TMW - Firicano: "Sousa via? No. Ma la squadra può stare più in alto"

Aldo Firicano, ex libero della Fiorentina, interviene sulla questione Paulo Sousa, il tecnico che dopo il pesante ko dei viola contro il Borussia Moenchengladbach è finito nel mirino della crititca. Il club di Della Valle lo ha per ora confermato, almento fino a lunedì. "Neanche io lo avrei esonerato adesso - dice Firicano a Tuttomercatoweb.com - bisogna aspettare la fine della stagione e poi programmare con calma. Gli obiettivi ormai sono sfumati e parlare ora di Europa League mi sembra un azzardo, visto anche il rendimento altalenante della squadra".

Sousa in che cosa ha deluso in particolare?

"Credo che i giocatori e l'allenatore abbiano evidenziato buone qualità ma una discontinuità enorme. si poteva arrivare più in alto in classifica, la squadra è buona".

Dal punto di vista tattico serviva più equilibrio?

"Da fuori è difficle dirlo. Io ripeto: il potenziale della Fiorentina è buono e non è stato espresso in pieno".

Come allenatore del futuro chi vedrebbe bene?

"Tra quelli circolati in queste ore direi Giampaolo. Ha qualità e mi sembra la figura giusta"