ESCLUSIVA TMW - Fogli: "Pascutti amico vero. Furbizia e intelligenza in area"

© foto di Federico De Luca

Se ne è andato ieri un autentico simbolo del Bologna, Ezio Pascutti, eroe dello scudetto del 1964. Per ricordare la figura dell'attaccante rossoblù abbiamo sentito il parere di Romano Fogli, altro grandissimo di quel Bologna. "Avevo un'amicizia profonda con Ezio - dice a Tuttomercatoweb.com - quel fantastico gruppo era unitissimo. Pascutti però è stato il primo giocatore di serie A che ho conosciuto quando dal Santa Maria a Monte sono andato in Nazionale Juniores, a Firenze. Ci siamo poi ritrovati a Bologna e vivemmo nella stessa pensione perchè eravamo scapoli".

Come giocatore chi era Pascutti?

"Per me una delle migliori ali di quel periodo. Segnava di rapina e nei sedici metri aveva una furbizia eccezionale".

Era anche un giocatore combattivo...

"Devo dire che prendeva le difese anche dei compagni che subivano dei falli cattivi. E magari si becca delle ammonizioni per colpe non sue".

Il gol più bello che ricorda?

"Certamente quel gol in un Bologna-Inter, in tuffo di testa anticipando Burgnich. A venti centimetri da terra si buttò su quel pallone e fece gol a Sarti. Non era un gran saltatore ma ti beffava sul tempo. In area aveva la furbizia e l'intelligenza di Hamrin e Paolo Rossi".