ESCLUSIVA TMW - Fontana: “Napoli, puoi farcela. Ricordo il rigore parato a Zidane”

© foto di Federico De Luca

Il Napoli proverà a scrivere una pagina importante della propria storia in occasione della trasferta di Champions League, in programma domani sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid allenato da Zinedine Zidane. Chi ha parato un rigore all'ex calciatore francese, proprio durante la sua esperienza al Napoli, è stato Alberto Fontana. L'ex portiere, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, ha ricordato quell'aneddoto parlando inoltre del match di domani. “Il Napoli può fare bene al Bernabeu, credo che per gli azzurri sia un vantaggio giocare l'andata in trasferta. La formazione di Maurizio Sarri può colpire quella di Zidane, può segnare almeno un gol in Spagna e questo è un aspetto fondamentale per conquistare la qualificazione al turno successivo”, le parole di Fontana che ha poi proseguito: “L'uomo determinante per il Napoli può essere Mertens, gioca da attaccante centrale da pochi mesi ma sembra che sia una punta vera da ormai vent'anni. Quando riesce a trovare lo spazio giusto, diventa impressionante”.

Ricordiamo, però, il rigore parato in occasione di un Juventus-Napoli. “Era il 2001. Parai il penalty a Zidane, ricordo con piacere quell'aneddoto anche se poco dopo feci un errore su un tiro di Del Piero. Alex mi regalò la maglia a fine gara, purtroppo perdemmo quella partita ma la ricordo bene. Sono episodi che, nonostante il ko al 90', restano nel cuore di un calciatore”.