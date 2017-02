ESCLUSIVA TMW - Francioso: “Genoa, spero nella distrazione Champions del Napoli"

E' in programma stasera la sfida tra Napoli e Genoa, match che apre il 24° turno di Serie A visto l'impegno di mercoledì degli azzurri in Champions. A parlare della partita, in chiave ligure, ci ha pensato l'ex attaccante rossoblu Cosimo Francioso. “Per il Genoa mi auguro che il Napoli possa essere distratto dalla Champions League, in modo da strappare qualche punto dopo settimane difficili. Per fortuna le squadre in coda restano ancora distanziate, quindi la formazione di Juric può essere ancora tranquilla. Per stasera - ha spiegato Francioso attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com - spero in una buona gara del Genoa, ma è chiaro che tutto dipende dal Napoli”.

In azzurro, invece, fatica a trovare spazio l'ex genoano Pavoletti. “L'attacco del Napoli sta facendo benissimo ed è normale che Leonardo potesse trovare difficoltà di inserimento. Non tanto per colpa sua, ma perché la squadra di Sarri sta facendo benissimo. Servirà tempo, ma Pavoletti riuscirà a fare bene e a guadagnarsi il suo spazio”.

Intanto, al Genoa, chi sta facendo bene è il Cholito Simeone. Preziosi, tramite qualche radio napoletana, l'ha già proposto al Napoli. “E' normale che a inizio stagione c'erano dubbi legati all'argentino, ma devo dire che sta convincendo tutti. Cresce gara dopo gara, è normale che Juric sia contento del ragazzo. Ha grande carattere e sta facendo diversi gol, certamente può puntare ad arrivare ad alti livelli”.