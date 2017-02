ESCLUSIVA TMW - Fresi: "Inter, giocatela. Nerazzurri e Napoli ancora in corsa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juve-Inter si avvicina. E noi ne abbiamo parlato con Salvatore Fresi, ex difensore nerazzurro e anche bianconero. Parole non banali le sue. A partire dalle considerazioni sul campionato: "La Juve è la più forte - dice a Tuttomercatoweb.com - ma chi può darle fastidio sono Napoli e appunto, Inter. La Roma non mi convince".

Veniamo alla partita di domenica sera. Che ne pensa?

"Con i bianconeri è dura per tutti. La Juve è la più in forma di tutte e la più forte, ha la rosa più competitiva in assoluto. L'Inter comunque in campionato sta andando davvero forte"

Che cosa è cambiato con Pioli?

"La mentalità. Il tecnico ha messo a posto la squadra, ha fatto giocare i calciatori nel loro ruolo. E adesso sanno cosa fare. Prima invece si cambiava troppo spesso formazione. Ora c'è quasi sempre la stessa e questo è importante per gli stessi giocatori".

Come dovrà giocarsela l'Inter?

"Non deve chiudersi perché la fase difensiva non è il suo forte. Deve attaccare e cercare di fare la partita".

Per la Juve può essere un match decisivo in chiave scudetto?

"Non credo ancora. E' presto".

Icardi nel tempo può diventare più forte di Higuain?

"Sì, è giovane e anche più completo. E' chiaro che deve tenere questi ritmi di gol"

Sorpreso da Gagliardini per come si è inserito in nerazzurro?

"Fino ad un certo punto, perché è bravo e ha personalità. Tecnicamente fa la differenza".

Tornando al campionato perché la Roma non la convince?

"Con le piccole a volte va incontro ad alcuni stop imprevedibili. Il Napoli invece gioca bene ed è stato sfortunato ma può rientrare a giocarsela per il titolo".