ESCLUSIVA TMW - Frosinone, Krajnc piace anche al Chievo

Possibili novità per il futuro di Luka Krajnc, difensore sloveno classe '94 ora al Frosinone, in prestito dal Cagliari. E' approdato alla squadra di Marino a gennaio collezionando quindici presenze, dopo una prima parte d'annata nella Sampdoria. Piace anche al Chievo, squadra che avrebbe la possibilità di ingaggiare un giocatore giovane su cui provare a puntare per il futuro.