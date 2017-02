ESCLUSIVA TMW - Fusi: "Samp, ci sono i presupposti per aprire un ciclo"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Luca Fusi, ex centrocampista della Sampdoria, commebnta il momento eccezionale della squadra blucerchiata che ieri ha battuto anche il Bologna. "Credo che vada messo in risalto il gran lavoro di Giampaolo - spiega a Tuttomercatoweb.com - la squadra gioca davvero bene e sa cosa fare in campo".

Anche tanti giovani si stanno mettendo in evidenza: Schick ad esempio ha segnato pure ieri...

"Merito dell'organizzazione della società che ha saputo scovare ottimi talenti. Bravo anche a Giampaolo che ha lanciato e valorizzatpo questi ragazzi. Peccato che molti non siano italiani ù, ma almeno sono giovani. Sarebbe bello se ora arrivassero in prima squadra anche molti elmenti del settore giovanile blucerchiato".

Questa Samp può aprire un ciclo?

"Sta mettendo delle basi importnati. Non sarà facile mantenere questi livelli ma se la società ha vogolia di credercici sono i presupposti per far bene. Poi dipemnde anche da questioni economiche, investimenti però ripeto: si può fare".

Giampaolo è l'allenatore del futurpo della Samp? Che farà secondo lei di fronte alle sirene delle big?

"La Samp ha trovato il tecnico giusto per crescere ancora. Bisognerà vedere quali saranno le ambizioni del tecnico e se eventualmente farà un pensierino alla richesta di qualche big".