ESCLUSIVA TMW - Gabbiadini-Saints, l'intermediario: "Sempre stato prima scelta"

Quella di Manolo Gabbiadini al Southampton è stata una telenovela che ha tenuto i tifosi azzurri col fiato sospeso fino all'ultimo giorno di mercato. Una soap col lieto fine, andata in porto anche grazie all'intermediazione di Roberto De Fanti, agente tra gli altri di Vito Mannone e Fabio Borini. Che svela retroscena e dettagli in esclusiva per Tuttomercatoweb.com.

Come è nata e maturata l'idea Gabbiadini-Saints?

"Il Southampton è un club molto organizzato a livello di recruitment. Gabbiadini è un giocatore che avevano visto, cito una loro frase testuale, almeno 40 volte, live ed in video. E' un giocatore che da tempo avevano nelle loro mire, il problema è che prima non era economicamente abbordabile. Una volta che hanno intravisto la possibilità di poterlo acquisire non hanno perso tempo e lavorato duramente per per portarlo da loro visto che era la loro priorità tra gli attaccanti".

Quanto è stato difficile portarla a termine e avete mai temuto che potesse saltare?

"Le difficoltà sono state negoziali con il Napoli su una questione legata ai premi nel lungo periodo, ma va sottolineato che l'agente del calciatore (Silvio Pagliari) si è sempre comportato da grande professionista sin dal primo giorno dando sempre la priorità al Southampton. Credo che sia stato un deal dove tutte le parti alla fine sono state soddisfatte".

Cosa ha convinto del progetto Saints il giocatore?

"Il fatto di poter essere protagonista nel più grande torneo del mondo, la Premier League. E che sia ad oggi l'acquisto più costoso della storia del Southampton ha sicuramente dimostrato la grande stima che il club riponeva e ripone in lui".

Prima e gol: se lo aspettava?

"Ovvio...".

Cataldi al Genoa. Per un ruolo da protagonista, soddisfatto della scelta?

"Molto. Il Genoa è un grande club e Danilo aveva bisogno di continuità, cosa che nell'ultimo anno e mezzo non era riuscito ad avere nella Lazio. Che un giocatore delle sue qualità non fosse titolare in serie A era a mio avviso una assurdità. Ora sta a lui dimostrare il giocatore che tutti predestinano alla Nazionale".

Vero che Mannone Borini potevano tornare in Italia a gennaio?

"Vito e Fabio sono contenti di giocare in Premier. Spesso ci dimentichiamo che Vito e Fabio hanno giocato tutta la propria carriera in Premier ad eccezione di un anno Fabio nella Roma. L'Italia rimane però sempre "casa" e dopo un pò si ha sempre un pò di voglia di tornarci. C'è stato qualcosa con qualche top club italiano ma non c'erano le condizioni giuste. Vedremo quest'estate".