ESCLUSIVA TMW - Galante: "Gagliardini bell'acquisto. Idee dell'Inter sono buone"

Fabio Galante presente a Pitti a Firenze allo stand Ortigni ha parlato di Gagliardini e dell'Inter: "L'acquisto è importante, potrebbe essere uno dei primi tra i tanti italiani che potrà acquistare. Le idee sono buone. Gagliardini ha dimostrato di essere un buon giocatore, ora ci vorrà tempo ma ha tutto per diventare un gran calciatore. La difesa? L'Inter ha ottimi giocatori, Medel da difensore centrale ci può stare, ma ci sono comunque Miranda e Murillo; in ogni reparto ci sono ottimi giocatori e con Pioli le cose sononotevolmente migliorate. Champions? I giocatori, la società e l'allenatore devono crederci. Hanno tutto per mettere in diffocolltà le prime tre. Se le cose iniziano a girare, fino alla fine se la può giocare...