ESCLUSIVA TMW - Galante: "Marzouk farà bene al Chiasso. Inter da Champions"

© foto di Lorenzo Marucci

Fabio Galante ds del Chiasso ha descritto a Tuttomercatoweb uno dei nuovi acquisti del club svizzero, il giovane Younes Bnou Marzouk prelevato dalla Juve in prestito: "Ci serviva un attaccante e siamo andati su Marzouk che prima o poi deve esplodere e speriamo lo faccia con noi. E' una punta moderna che corre per 95 minuti, sa attaccare la profondità. Abbiamo un buon rapporto con la Juve e il suo settore giovanile e per i bianconeri è importante averlo abbastanza vicino dopo le esperienze in Francia e in Belgio. Said? Lo abbiamo preso dal Brescia e ci sta già dando soddisfazioni, speriamo di poterlo valorizzare. Inter da Champions? Il cammino sembra proprio dire questo. Ero sicuro del valore della squadra e con Gagliardini si è completata. Pioli ha sistemato la situazione e sa far esprimere al meglio i calciatori. Ranocchia? Gli consiglio di trovare la soluzione dove possa esprimersi, ha qualità e se trova un club che gli dà fiducia può tornare a buoni livelli. E' un ottimo difensore"

