ESCLUSIVA TMW - Galatasaray, spesa in Italia: nel mirino Ansaldi e Bruno Peres

© foto di Federico Gaetano

Il Galatasaray è pronto a fare la spesa in Italia questa estate in vista dalla prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per la difesa il club turco è pronto a sferrare l'assalto per Bruno Peres della Roma e Cristian Ansaldi dell'Inter. Per il centrocampo invece, piace Diego Laxalt del Genoa.