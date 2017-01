ESCLUSIVA TMW - Galeoto: "Palermo, Lopez può far bene. Spero in 2-3 rinforzi"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Il Palermo riparte da Diego Lopez per un'impresa difficilissima, quella di restare in serie A. Ne abbiamo parlato con Francesco Galeoto, ex difensore dei rosanero. "Lopez ha fatto bene ad accettare, si rimette in gioco - dice a Tuttomercatoweb.com - in una piazza difficile. C'è ancora la speranza di una salvezza. E in ogni caso non è un problema di allenatore a Palermo. Per me ouò far bene e anch'io avrei accettato".

Francamente però sono poche le possibilità di restare in A. Che ne pensa?

"Sì, è vero. Ma credo che Lopez adesso debba concentrarsi sul lavoro con la squadra, senza guardare la classifica. Dovrà andare avanti partita per partita e guardare la classifica a maggio".

Dal mercato rischia di non arrivare la'iuto necessario. E' partito Hiljemark e potrebbe esser ceduto Quaison...

"Quaison è un giocatore veramente importante. Speriamo che resti. Mancano ancora un po' di giorni alla fine del mercato e mi auguro possano arrivare 2-3 giocatori importanti per giocarsela fino alla fine".

Lopez poi eventualmente potrebbe essere il tecnico giusto anche per ripartire dalla B?

"Potrebbe essere, se farà bene. Se anche dovesse arrivare la retrocessione l'importante è che tutti siano usciti con la maglia sudata".