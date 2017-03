ESCLUSIVA TMW - Garlini: "Immobile, che fame di gol. Vede la porta come pochi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile è salito a sedici gol in campionato con la doppietta di ieri al Bologna. E' uno dei grandi trascinatori della Lazio. "Sta sorprendendo per continuità di prestazioni", dice a Tuttomercatoweb.com Oliviero Garlini, ex attaccante biancoceleste. "Vede la porta in modo incredibile, bene per la Nazionale perché lui e Belotti sono una garanzia. Immobile è un giocatore che sa sacrificarsi e si fa quasi sempre trovare lucido al momento giusto, particolare fondamentale".

Dal punto di vista tecnico cosa l'ha colpita di Immobile?

"Mi è piaciuto il gol di controbalzo che segnò contro l'Empoli. Ma in generale aggiungo che Inzaghi è stato bravo a dargli fiducia. Non è una vera e propria prima punta, nel senso che si muove su tutto il fronte d'attacco, sa difendere il pallone e permette così alla squadra di salire e a volte di rifiatare. Ha una bella forza fisica, con cui riesce anche a mantenere il pallone e poi ha questa fame di gol che gli si legge continuamente sul volto. Ha anche un buon piede perché non è facile uscire da un dribbling come fa lui e poi cercare il tiro in porta. Ad ogni modo va anche aggiunto che se ha realizzato 16 reti il merito va pure alla squadra che con organizzazione e caparbietà riesce a portare avanti un discorso molto interessante per la Lazio".