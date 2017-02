ESCLUSIVA TMW - Gasparin e il Chievo: "Realtà da imitare, ma nessun contatto"

© foto di Federico Gaetano

"Non ho avuto alcun contatto con il Chievo Verona". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex dirigente di - tra le altre - Sampdoria, Udinese e Catania, Sergio Gasparin. Per ora nessun contatto e in futuro? Chissà. "Guardo al Chievo con simpatia, c'è un allenatore bravo e preprato come Rolando Maran con il quale - prosegue Gasparin - ho lavorato a Catania. Il Chievo veniva visto come un miracolo sportivo, oggi è una costante. Grande merito alla proprietà che ha condotto il progetto nel migliore dei modi. Ci sono idee e voglia di fare bene, ne approfitto per testimoniare la mia stima". Gasparin ha sempre detto di essere alla ricerca del progetto e non di un progetto. La sensazione è che il Chievo abbai tutto per corrispondere alle esigenze del dirigente. "Mi sono sempre occupato non solo della parte sportiva ma di situazioni più ampie. Credo che il Chievo stia cercando un responsabile dell'area sportiva come lo era prima Sartori e poi - conclude - Nember". Il Chievo sfoglia la margherita, a caccia del nome giusto...