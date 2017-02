ESCLUSIVA TMW - Gelsi: "Consiglio a Sebastiani di rifletterci prima di lasciare"

Michele Gelsi è una bandiera del Pescara e a lui ci siamo rivolti per analizzare la difficile situazione della squadra abruzzese e anche gli atti vandalici con cui è stato preso di mira il presidente Sebastiani. "Non ci sono commenti da fare - dice a Tuttomercatoweb.com - questi episodi non fanno parte del calcio. Parlandone, daremo solo modo a queste persone di avere soddisfazioni. Sono gesti di delinquenza".

In generale che cosa si può attribuire a Sebastiani per il cattivo andamento del Pescara?

"Credo che sia stata un'annata iniziata male e proseguita peggio: infortuni, rigori sbagliati, episodi negativi. La voglia di vincere porta spesso a situazioni negative".

Il presidente Sebastiani si è detto pronto a lasciare...

"Gli consiglio di rifletterci bene. Andandosene darebbe modo a questi facinorosi di averla vinta. In cinque anni sono state conquistate due promozioni: quest'anno si era scelto di puntare sui giovani ma poi non tutto è andato come si sperava".

Alla fine è stato giusto continuare con Oddo?

"Adesso ci si pensa di più, rispetto al passato, prima di esonerare un tecnico. Se non è stato mandato via è accaduto anche perché il presidente ha avuto la sensazione che la squadra fosse con l'allenatore. E in effetti l'impressione è quella. La squadra lo ha sempre seguito".