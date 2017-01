ESCLUSIVA TMW - Genoa, ag. Laxalt: "A giugno cessione probabile: vuole una big"

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb, l'agente Vincenzo D'Ippolito ha parlato del futuro di uno dei propri assistiti, quel Diego Laxalt che con il Genoa si sta affermando come uno dei centrocampisti più interessanti del campionato italiano, e non solo.

Ci saranno delle sorprese in questo mercato?

"Non credo. Il Genoa non ha intenzione di venderlo a gennaio, anche se ormai è un giocatore affermato. È in rampa di lancio, sta bene sotto tutti i punti di vista: fisico, tecnico e psicologico".

Discorso differente, invece, per giugno.

"Sì, a giugno tutto potrebbe cambiare e le possibilità di andare via saranno molto alte. E a quel punto ci saranno tante squadre sul giocatore".

Due nomi: Roma e Milan.

"Ma non solo. Dalla scorsa stagione tutte le grandi squadre lo stanno seguendo, sia in Italia che in Europa".

Italia ed estero: c'è una preferenza?

"Al momento non c'è una preferenza particolare. Diego è molto ambizioso e punta ad arrivare in una squadra top".

C'è del rammarico per come sono andate le cose con l'Inter?

"No, questo no. A conti fatti l'Inter non ci ha rimesso qualcosa, anzi. La società credeva in lui, poi le dinamiche di mercato lo hanno portato altrove. Ma nessuno è rammaricato per come sono andate le cose".