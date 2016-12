ESCLUSIVA TMW - Genoa-Brescia, limati gli ultimi dettagli oggi: Morosini è rossoblù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Morosini e il Genoa, fumata bianca. Limati in giornata gli ultimi dettagli in giornata tra la società ligure e il Brescia, Morosini è un giocatore rossoblu. Intesa quinquennale per il giocatore che passa dal Brescia al Genoa, ufficialità prevista già per i primi di gennaio. Morosini-Genoa, ci siamo...