ESCLUSIVA TMW - Genoa, Burdisso verso il rinnovo

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Federico Gaetano

Non è un momento semplice per il Genoa di Ivan Juric. La sconfitta per 4-0 contro la Juventus era preventivabile, non così la sconfitta della Sampdoria contro il Crotone che ha assottigliato a sole sei lunghezze il margine sui pitagorici, sette per effetto dello scontro diretto. Il Genoa intanto sta pensando di prolungare per un'ulteriore stagione il contratto di capitan Burdisso, in scadenza al 30 di giugno.