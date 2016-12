ESCLUSIVA TMW - Genoa, l'agente di Izzo: "Anno strepitoso, parleremo del rinnovo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Un anno strepitoso". Così a TuttoMercatoWeb.com l'agente del difensore del Genoa Armando Izzo, Paolo Palermo, descrive il cammino del suo assistito. Gennaio il mercato di Izzo? "Non lo so, ma oggi Armando - prosegue Palermo - è sicuramente uno dei più forti del campionato italiano. Lo dicono i fatti".

Per il futuro obiettivo Nazionale in pianta stabile?

"È tranquillo, si farà trovare pronto. Pensa a giocare, lotta su ogni pallone. Vedremo quando lo chiamerà in causa come ha già fatto si farà trovare pronto".

Aria di rinnovo con il Genoa?

"Abbiamo ancora due anni e mezzo con il Genoa. Ho un appuntamento a gennaio con il Presidente Preziosi, parleremo di tante cose e anche di questo aspetto visto che al Genoa il ragazzo si trova molto bene. Sicuramente Armando oggi è uno dei difensori top della serie A e rientra tra le operazioni importanti del massimo campionato".