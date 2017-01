ESCLUSIVA TMW - Genoa-Montoya, ballano le cifre. Si inserisce il Boca Juniors

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la trattativa tra Genoa e Rosario Central per Walter Montoya. Sul centrocampista forte il pressing del Grifone, ma ballano le cifre e si discute sulla differenza tra netto e lordo visto il sistema di tassazione argentino. L'offerta è di 5,5 milioni, ma non comprende la copertura delle tasse. Il Rosario accetterebbe 5,5 milioni netti, si continua quindi a trattare. Intanto forte pressing del Boca Juniors 4 milioni più la metà del cartellino di Fernando Zuqui, centrocampista gradito a Paolo Montero. In giornata ultimatum per il Genoa, il Rosario attende. E se non dovesse arrivare una risposta in tempi brevi, Montoya potrebbe già firmare per il Boca. Ore calde, Montoya e il Genoa trattativa in corso...