ESCLUSIVA TMW - Genoa, quinquennale per Morosini. Pinilla fino al 2019

Fonte: di Raffaella Bon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sulla pista Leonardo Morosini per il Genoa. Il crack del Brescia è seguito da molti in Serie A ma il Grifone starebbe per chiudere l'affare. Pronti, per il giovane calciatore, cinque anni di contratto. Non solo, novità raccolte da Tuttomercatoweb.com, anche su Mauricio Pinilla. Per il cileno pronto accordo fino al giugno dle 2019.