ESCLUSIVA TMW - Genoa, vicino Montoya del Rosario Central: i dettagli

Genoa al lavoro sul mercato. Preziosi al lavoro con gli intermediari Blanditi e Uria per Walter Montoya, centrocampista del Rosario Central. Contatti avviati, un'operazione per l'estate. Possibile che il Rosario lo presti al River Plate e poi vada al Genoa in estate. Domenica l'incontro decisivo con gli agenti, operazione da circa 5 milioni di euro dilazionati. Grifone al lavoro. Walter Montoya nel mirino. Appuntamento in estate per un contratto triennale. Walter Montoya vicino al Genoa...