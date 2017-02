ESCLUSIVA TMW - Giannini: "Dzeko è come Ibrahimovic, ma con meno cattiveria"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Contattato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, l'ex capitano della Roma Giuseppe Giannini ha fatto il punto sul momento dei giallorossi dopo la bellissima vittoria di ieri sera contro la Fiorentina, partendo dalla prestazione di Edin Dzeko, che in questa stagione è tornato a essere decisivo: "Sono di quelli che lo ha difeso anche nei momenti difficili. L'ho definito un Ibrahimovic con meno cattiveria, ha tecnica e movimenti per far benissimo ovunque e contro chiunque".

Dopo la sconfitta contro la Samp e la vittoria non convincente in Coppa Italia la Roma ha messo in campo una grande prestazione contro la Fiorentina. Questo rappresenta un cambio di marcia da parte dei giallorossi, rispetto al passato?

"Ha archiviato la brutta prestazione contro il Cesena, giocando un'ottima partita. Ci sono i presupposti per vederla lottare fino alla fine con Juve e Napoli".

Pensa che la squadra di Spalletti sia ancora in corsa per lo Scudetto o la Juventus è irraggiungibile?

"Reputo la Roma una candidata allo Scudetto, vorrei vederla con sempre maggiore cattiveria, sempre sul pezzo, perché la Juventus potrebbe perdere qualche punto per strada".