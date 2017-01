ESCLUSIVA TMW - Gnoukouri, Crotone più lontano. Attesa Palermo, ci pensa il Metz

Fonte: Dall'inviato a Milano

Inter e agente al lavoro in queste ore per il futuro immediato di Assane Gnoukouri. Il Crotone si allontana, al netto della volontà del centrocampista nerazzurro di anteporre realtà meno complicate dal punto di vista della classifica. Il pressing dei calabresi permane e il no definitivo del classe '96 di Divo non è ancora arrivato, ma al momento le preferenze sono altre. La trattativa (portata avanti dalle parti con estrema trasparenza) non è quindi ancora saltata, nonostante rimanga complicata.

C'è attesa, invece, per il Palermo, alle prese con la scelta del nuovo allenatore (Eugenio Corini ha da poco lasciato). Dopo che la situazione sarà più chiara, i club con l'entourage si aggiorneranno nuovamente. Allo stato attuale, queste le uniche concrete possibilità italiane, per il resto solo qualche timido sondaggio. Niente di piu.

All'estero resta vivo l'interesse del Metz, club francese della Ligue 1. Il canterano interista non ha chiuso, riflettendo anche in base alle eventuali novità in arrivo dalle opzioni sopraccitate della Serie A (soprattutto quella rosanero).