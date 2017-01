ESCLUSIVA TMW - Gomez: "Valencia, Pitarch delegittimato. Zaza? Non è fatta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore caldissime in casa Valencia. Dopo l'addio di Prandelli, anche il ds dei Murciélagos Jesús García Pitarch sabato scorso ha deciso di presentare le sue dimissioni irrevocabili. Una vera bufera, considerando anche l'attuale quartultimo posto in classifica a quota 13 punti, che complica inevitabilmente anche il mercato di gennaio, operazione Zaza in primis. Per saperne di più, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato il collega di Radio Esport Valencia Héctor Gómez, molto vicino alle vicende del club di Peter Lim.

Gómez, come si spiega l'addio di Pitarch al Valencia?

"Il motivo principale del suo addio è stato la mancanza di potere. Pitatch se n'era accorto da tempo, ma non voleva ammetterlo. Il mercato del Valencia lo fa Peter Lim, non il direttore sportivo. Pitarch, per esempio, poteva lavorare a lungo per acquistare un giocatore, ma poi alla fine era sempre Lim che prendeva la decisione definitiva. Ha inciso poi anche la dura contestazione dei tifosi nei suoi confronti durante l'ultima partita casalinga del Valencia".

Su questa decisione hanno pesato anche le dimissioni di Cesare Prandelli?

"Per Pitarch è stato un duro colpo perderlo, visto che Prandelli era il secondo allenatore in meno di sei mesi, ma non è questa la ragione principale".

Tante operazioni, ormai ai dettagli, adesso appaiono in bilico. Zaza-Valencia si farà secondo lei?

"E' difficile prevedere quali saranno le strategie del club. Il Valencia ha promosso Alesanco ad interim, sarà lui a occuparsi del mercato invernale, e l'arrivo di Zaza non è più scontato. Lo volevano fortemente Prandelli e Pitarch, era praticamente fatta, ma adesso si stanno valutando anche delle alternative. La Juventus vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto a cifre molto importanti e il nuovo Valencia non è del tutto convinto dell'operazione, per questo si continua a trattare sulla formula".