ESCLUSIVA TMW - Graziani: "Su Kalinic Cannavaro fa due fatiche. Se è no, è no"

Le parole di Fabio Cannavaro, tecnico del Tianjin, su Kalinic ("discorso ormai chiuso? C'è una clausola, chi può saperlo. Chissà... Il mercato cinese non è ancora concluso. È questo è il problema...") fanno pensare ad un nuovo concreto assalto all'attaccante croato. Ne abbiano parlato con Ciccio Graziani, ex centravanti viola. "Se Cannavaro ci crede ancora su Kalinic - dice a Tuttomercatoweb.com - a mio parere fa due fatiche... Se Kalinic ha detto no, è no. Se poi l'ingaggio dovesse passare da dodici a ventiquattro milioni, forse cambia idea. Ma se succede questo, non credo che Kalinic possa fare una bella figura".

La Fiorentina insomma puà sentirsi tranquilla?

"Credo di sì viste le parole del calciatore. Cambiare idea a distanza di quindici giorni non sarebbe bello. Poi, nel calcio non si sa mai".

Martedì intanto c'è il suo Roma-Fiorentima. Che sensazioni ha?

"Credo che la vittoria all'ultimo secondo contro il Pescara abbia portato un'aria nuova a Firenze e anche entusiasmo. Se quella palla non fosse entrata forse era la fine della stagione per la Fiorentina. Adesso invece si può pensare ancora all'Europa League. E con questo morale ritrovato la squadra di Sousa può giocarsi una gran partita contro la Roma. I giallorossi degli ultimi tempi stanno incontrando qualche problema e affrontarli adesso è un po' più semplice rispetto a due mesi fa. Non credo che si sia rotto qualcosa nella Roma, semplicemente ci sono nel calcio momenti belli e meno belli. Al tempo stesso credo comunque che dopo le prestazioni con Samp e Cesena Spalletti abbia bacchettato la squadra e forse sarà una Roma con un po' più rabbia".