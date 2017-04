ESCLUSIVA TMW - Hubner sulla classifica bomber: "Tifo Belotti, occhio a Mertens"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dzeko e Belotti continuano a segnare, mostrando una continuità straordinaria, ma c'è un Higuain in rimonta pronto a rimettersi in corsa nelle ultime settimane di campionato. A chi andrà il titolo di capocannoniere del campionato italiano? E' uno dei pochi verdetti che la Serie A non ha ancora sancito, una lotta che secondo Dario Hubner (capocannoniere nella stagione 2001-2002) verrà deciso al fotofinish: "Dzeko e Higuain giocano in grandi squadre e questo potrebbe favorirli, ma io tifo assolutamente Belotti, è un attaccante che mi piace tantissimo che si merita tutta l'attenzione che sta calamitando. Se fosse lui a vincerlo sarebbe una gioia ancora maggiore. Quanti ne serviranno per vincere? Non saprei, conterà il calendario, nella parte finale del campionato di Serie A dell'attualità può capire di affrontare squadre "morbide" e senza motivazioni, che fanno la fortuna degli attaccanti".

Qualcun'altro può inserirsi nella corsa a suo parere?

"Mertens sta facendo benissimo e al centro dell'attacco del Napoli può godere della enorme mole di gioco della squadra di Sarri. Se la Juve va avanti in Champions è possibile che Higuain possa riposare, anche se Allegri sembra non poter rinunciare mai a lui...".

Cosa le piace di più del "Gallo" granata?

"La sua infinita combattività, l'impegno che mette in ogni sfida fa innamorare i tifosi e chiunque ami il calcio".